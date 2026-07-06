Innovazione Nicastro Sviluppo Lavoro Italia | Piattaforma LMI aggiornata con nuovi strumenti per l' analisi del mercato del lavoro

La piattaforma di Data Intelligence Labour Market Intelligence (LMI) di Sviluppo Lavoro Italia è stata aggiornata con nuovi strumenti per l'analisi del mercato del lavoro. L'azienda ha annunciato che la piattaforma, dedicata all’analisi dei dati occupazionali, si arricchisce di contenuti e funzionalità aggiuntive. L’obiettivo è migliorare l’interpretazione delle tendenze del mercato del lavoro attraverso strumenti più avanzati. L’aggiornamento fa parte di un percorso di sviluppo continuo della piattaforma.

La piattaforma di Data Intelligence Labour Market Intelligence (LMI) di Sviluppo Lavoro Italia, dedicata all'analisi del mercato del lavoro, continua il suo percorso di crescita e si arricchisce di nuovi contenuti e strumenti di lettura. Un aggiornamento amplia il perimetro dell'osservazione della piattaforma, integrando fenomeni finora non esplorati e rafforzando la capacità di interpretare le tendenze in atto. LMI è stata pensata per offrire a decisori pubblici, operatori dei Centri per l'Impiego e cittadini strumenti di lettura accessibili sulle dinamiche occupazionali a livello territoriale. Ad oggi la piattaforma registra circa 600.000 visualizzazioni ed è già stata integrata da 4 regioni nei propri osservatori sul mercato del lavoro, a conferma del suo ruolo di riferimento nel panorama dell'informazione statistica sul lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Intervista a Paola Nicastro, Presidente e Amministratore delegato Sviluppo Lavoro Italia

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