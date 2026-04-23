Presentati 4 nuovi bandi della Regione su sviluppo imprese e innovazione | Strumenti concreti per sostenere le aziende

La Regione ha annunciato quattro nuovi bandi dedicati a sviluppo, imprese e innovazione, finanziati con fondi del Programma Regionale Fesr Sicilia 2021-2027. L’assessorato regionale alle Attività produttive ha avviato un confronto con il territorio per illustrare i contenuti di queste iniziative. I bandi sono pensati per offrire strumenti concreti a sostegno delle aziende. La presentazione avviene in un momento di particolare attenzione alle politiche di sviluppo economico locale.

Avviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a sviluppo, imprese e innovazione, a valere sul Pr Fesr Sicilia 2021-2027. L'incontro si è tenuto oggi, nella sala Libero Grassi di via degli Emiri, a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Attività produttive, presentati 4 nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazioneAvviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a... Dalla Regione quattro nuovi bandi per le imprese: favoriti giovani, donne e filiere innovativeSaranno presentati giovedì (23 aprile) alle 15, nella sala Libero Grassi degli uffici regionali di via degli Emiri 35 a Palermo, quattro nuovi bandi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Attività produttive, l'assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi per lo sviluppo delle imprese; ASSUNZIONI IN CAMERA DI COMMERCIO: aperti i bandi per 3 posizioni a tempo indeterminato, domande entro il 4 maggio; Attività produttive, il 23 aprile l’assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazione; Concorso Allievi Carabinieri 2026 da 3.081 posti - Studia dalla banca dati ufficiale (Prova dal 20 aprile). Attività produttive, presentati 4 nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazioneAvviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a sviluppo, imprese e innovazione, a valere sul Pr Fesr Sici ... italpress.com Pubblicati due nuovi bandi della Camera di Commercio da 210mila euroLivorno 10 aprile 2026 Pubblicati due nuovi bandi della Camera di Commercio da 210mila euro ... livornopress.it Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate, contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "Esprimo grande soddisfa - facebook.com facebook Il Tar Lombardia chiude la partita dopo i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del Varesotto: x.com