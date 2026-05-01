Senza lavoro dignitoso non c' è sviluppo il pensiero della Cgil per la Festa del Lavoro

Per il Primo Maggio, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha concentrato l’attenzione sul tema del “lavoro dignitoso”. La giornata si è svolta in un contesto locale caratterizzato da elevati livelli di lavoro precario, retribuzioni basse e situazioni di insicurezza occupazionale. La questione riguarda un aspetto centrale della vita quotidiana di molte persone nel territorio, dove queste problematiche sono particolarmente diffuse.

Al centro della giornata del Primo Maggio il tema del “lavoro dignitoso”. Un tema che nel territorio messinese ha un certo impatto: lavoro precario, sottopagato e insicuro sono radicati nel tessuto sociale. La Cgil Messina richiama con forza l’attenzione sulla condizione del lavoro nella città e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Primo maggio: Cgil, Cisl e Uil in piazza per "il lavoro dignitoso". Meloni: "Festa di chi manda avanti l'Italia"Al via la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio, che quest’anno celebrano a Marghera (Venezia), sotto lo slogan "Lavoro... Primo maggio, l’appello di Cgil Cisl Uil Catania: "Senza lavoro sicuro e dignitoso"“Quest’anno, più che mai, il Primo Maggio rappresenta per i lavoratori catanesi una vera chiamata alla partecipazione e alla responsabilità... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 1° Maggio – Festa dei Lavoratori Lavoro dignitoso - Home; Festa dei Lavoratori, l’assessora del Lavoro D. Manca. Oltre 337 milioni investiti, ora occupazione di qualità e contratti stabili; Giorno della Liberazione, Fillea Cgil: Non c'è festa senza lavoro dignitoso, sicurezza e legalità; Primo Maggio, la festa a Lavis. Al centro il lavoro dignitoso. FESTA DEL LAVORO | La sfida per sindacati e società che va oltre il Primo maggioIl tema della festa del Primo maggio di quest’anno è un lavoro dignitoso. Proviamo a sviluppare qualche riflessione sul significato dell’attribuire al lavoro il predicato dignitoso. ilsussidiario.net Lavoro è dignità, sindacati in piazza nella festa del Primo Maggio fotogalleryE' iniziato ai giardini pubblici di via Caduti sul Lavoro il Primo Maggio dei sindacati a Piacenza, con il momento di raccoglimento e omaggio al monumento ... piacenzasera.it Oggi è il 1° Maggio. La “festa del lavoro”…ma per tanti è solo un altro giorno in cui il lavoro non c’è. È svegliarsi e controllare il telefono sapendo già che non è arrivata nessuna risposta.È mandare curriculum su curriculum e sentirsi invisibili. È vive - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com