Inizia l’era Amorim | A Milano per vincere un onore essere qui

Ruben Amorim è arrivato questa mattina all’aeroporto di Milano Linate, proveniente dal Portogallo. Poco dopo, si è recato presso la sede del club, segnando l’inizio ufficiale della sua esperienza come allenatore del team. Durante una breve dichiarazione, ha affermato di essere qui per vincere e di considerare un onore questa opportunità.

Oggi è ufficialmente iniziata l’avventura a tinte rossonere del tecnico lusitano. Ruben Amorim è arrivato nella tarda mattinata all’aeroporto di Milano Linate con un volo proveniente dal Portogallo. A pochi giorni dall’apertura dei cancelli di Milanello per il raduno prestagionale del Diavolo, il tecnico muove i primi passi nella sua nuova casa. Un onore essere qui. All’uscita del gate, Amorim ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tecnico del Milan ai cronisti presenti. Si è cimentato anche in qualche parole in italiano: “Molto felice di essere qui. Un onore essere l’allenatore del Milan”. Un Amorim già totalmente calato in questa avventura, voglioso di dimostrare le sue capacità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Milan, Amorim arriva a Milano: Felice di essere qui. È un onore, voglio vincere

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