Brindisi fratelli stroncati da un infarto uno dopo l'altro a San Donaci | poi anche l'altra sorella si sente male

A San Donaci, in provincia di Brindisi, si è verificata una tragedia che ha coinvolto tre fratelli. Angelo Verdoscia, di 50 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un infarto. Poche ore dopo, anche la sorella Claudia si è sentita male e ha avuto un malore. La comunità locale è rimasta scossa dall'accaduto, che ha colpito direttamente la famiglia.