Brindisi fratelli stroncati da un infarto uno dopo l'altro a San Donaci | poi anche l'altra sorella si sente male
A San Donaci, in provincia di Brindisi, si è verificata una tragedia che ha coinvolto tre fratelli. Angelo Verdoscia, di 50 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un infarto. Poche ore dopo, anche la sorella Claudia si è sentita male e ha avuto un malore. La comunità locale è rimasta scossa dall'accaduto, che ha colpito direttamente la famiglia.
L'assurda tragedia a San Donaci, in provincia di Brindisi: Angelo Verdoscia, 50 anni, è morto per un infarto fulminante, seguito poche ore dopo dalla sorella Claudia. Un’altra sorella, dopo aver saputo del doppio dramma, si è sentita male ed è ricoverata in gravi condizioni. L’intera comunità è sotto choc.🔗 Leggi su Fanpage.it
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