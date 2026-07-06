Inghilterra partita da Leoni | sfata l' incubo Azteca e batte il Messico in 10 contro 11

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inghilterra ha superato il Messico 3-2 ai quarti di finale del Mondiale 2026, nello stadio Azteca. La squadra ha giocato in dieci uomini dopo l'espulsione avvenuta nel primo tempo. La partita è stata caratterizzata da diversi capovolgimenti di fronte e conclusioni decisive negli ultimi minuti. L'Inghilterra si è qualificata, sfatando un precedente incubo contro il Messico nello stesso impianto.

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L'Inghilterra vola ai quarti di finale del Mondiale 2026 superando il Messico per 3-2 al termine di una sfida ricca di colpi di scena nello storico stadio Azteca. I Three Lions eliminano così i padroni di casa e si regalano il pass per il prossimo turno contro la Norvegia di Erling Haaland., Il match, iniziato con un'ora di ritardo per via di una tempesta di fulmini, si è acceso improvvisamente dopo una prima fase di studio a ritmi blandi. A rompere l'equilibrio ci ha pensato una doppietta ravvicinata di Jude Bellingham, a segno tra il 36' e il 38' della prima frazione di gara. Il Messico ha reagito prima dell'intervallo, accorciando al 42' grazie alla firma di Julián Quiñones. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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