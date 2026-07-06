Inghilterra show Mondiale | batte 3-2 il Messico e va ai quarti

L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali. La partita è stata decisa da una doppietta di Bellingham e da un rigore di Kane. La squadra britannica ha inflitto alla Tricolor la prima sconfitta in un mondiale all'Azteca, dopo otto vittorie e due pareggi. La gara si è conclusa con il risultato di 3-2.

AGI - L'Inghilterra supera l'ostacolo Messico e vola ai quarti di finale dei Mondiali al termine di una partita dalle mille emozioni: a deciderla, per il 3-2 finale, sono la doppietta di Bellingham e il rigore trasformato da Kane, che impongono alla Tricolor la prima sconfitta all'Azteca in un mondiale (dopo otto vittorie e due pareggi). Il primo squillo della partita è degli uomini di Aguirre, con un bel colpo di testa di Jimenez che trova la grande risposta di Pickford. Per un lungo tratto, questo è l'unico lampo in una partita molto bloccata, con la manovra dell'Inghilterra che appare lenta e prevedibile. La scossa arriva al 36' con una... 🔗 Leggi su Agi.it

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Bellingham e Kane eliminano il Messico, l'Inghilterra vola ai quartiBellingham e Kane segnano due gol e un rigore, portando l'Inghilterra alla vittoria per 3-2 contro il Messico.

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Inghilterra-Messico 3-2, doppietta di un super Bellingham e il solito Kane: gli inglesi volano ai quartiL'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026. Doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo al 34' e al 36' (esattamente ad 1 minuto ... ilmessaggero.it