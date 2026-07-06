Infortuni a scuola numeri da allarme | 47mila studenti feriti in 5 mesi Sono già 10 i morti

Nei primi cinque mesi del 2026, l’Inail ha registrato 47.748 denunce di infortunio tra studenti di tutte le età. Di questi, 10 sono morti. I numeri indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e riguardano incidenti avvenuti tra i banchi di scuola. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o le circostanze di questi incidenti.

Il bollettino degli incidenti tra i banchi di scuola non lascia spazio a interpretazioni. Nei primi cinque mesi del 2026, l’Inail ha registrato 47.748 denunce di infortunio che hanno coinvolto studenti di ogni ordine e grado. Un numero in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, quando le segnalazioni erano state 45.159. L’aumento si attesta al 5,7 per cento, un dato che fa riflettere sulla sicurezza negli istituti scolastici italiani. A preoccupare maggiormente è il capitolo degli infortuni mortali: dieci i casi denunciati entro maggio 2026, contro gli otto dell’anno precedente. La fotografia scattata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro racconta una realtà fatta di numeri impressionanti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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