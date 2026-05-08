Gli infortuni sul lavoro a Latina sono sempre di più Nel Lazio 13 morti in tre mesi
Negli ultimi tre mesi, il numero di infortuni sul lavoro a Latina e nel Lazio ha registrato un incremento rispetto ai periodi precedenti. Secondo i dati ufficiali dell'Inail aggiornati al 31 marzo, le denunce di infortunio nel Lazio sono aumentate rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Nel dettaglio, nel Lazio si contano 13 decessi tra i lavoratori nel primo trimestre del 2026.
Aumentano nel Lazio "gli infortuni denunciati nei primi tre mesi del 2026. Sulla base dei dati Inail rilevati al 31 marzo, le denunce complessive passano dalle 10.244 del primo trimestre 2025 alle 11.189 del 2026, con un aumento del 9,2%. Il dato sale all'11,7% se si considerano gli infortuni.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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