Gli infortuni sul lavoro a Latina sono sempre di più Nel Lazio 13 morti in tre mesi

Negli ultimi tre mesi, il numero di infortuni sul lavoro a Latina e nel Lazio ha registrato un incremento rispetto ai periodi precedenti. Secondo i dati ufficiali dell'Inail aggiornati al 31 marzo, le denunce di infortunio nel Lazio sono aumentate rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Nel dettaglio, nel Lazio si contano 13 decessi tra i lavoratori nel primo trimestre del 2026.

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