Studenti 36.728 infortuni a scuola in quattro mesi | +7,2% rispetto al 2025 Otto i casi mortali I dati INAIL

In quattro mesi si sono verificati 36.728 infortuni tra gli studenti, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Otto incidenti sono stati fatali. I dati dell’INAIL segnalano un incremento dei casi che coinvolgono studenti durante le attività scolastiche, nei laboratori, nelle pause o negli spostamenti tra le aule.

Cresce il numero di studenti che si fanno male tra i banchi, nei laboratori, durante la ricreazione o negli spostamenti. Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro la fine di aprile 2026 per gli alunni di ogni ordine e grado sono state 36.728, il 7,2% in più rispetto alle 34.268 registrate nello stesso periodo dell’anno scorso. Delle circa 37mila segnalazioni, 355 riguardano studenti coinvolti nei percorsi di “formazione scuola-lavoro”. Qui si registra una netta flessione: meno 54% rispetto ad aprile 2025. L’incidenza complessiva degli infortuni in ambito scolastico rappresenta il 18% del totale delle denunce pervenute all’Istituto nel primo quadrimestre del 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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