Inflazione report Allianz | Aumentano nel 2026 le pressioni globali legate al costo della vita
Le famiglie in tutto il mondo avvertono le difficoltà dell’aumento del costo della vita, con la pressione finanziaria che influenza sempre più le scelte quotidiane e la fiducia nel futuro. Quelle finanziarie e relative alla salute sono ora entrambe le principali preoccupazioni globali, al 48% ciascuna, seguite dalle preoccupazioni per il futuro al 35%. Lo si evince da sondaggi effettuati sui consumatori di 10 paesi, pubblicati in ‘The Allianz 3am Report 2026’ e resi noti da un comunicato del Gruppo Allianz. Rispetto all’anno precedente, le preoccupazioni finanziarie, che includono quelle per ‘l’aumento del costo della vita’ (71%) e ‘il... 🔗 Leggi su Lapresse.it
NATO Ally Dumps 88% of US Debt as Global Bond Sell-Off Begins
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