Le famiglie in tutto il mondo avvertono le difficoltà dell’aumento del costo della vita, con la pressione finanziaria che influenza sempre più le scelte quotidiane e la fiducia nel futuro. Quelle finanziarie e relative alla salute sono ora entrambe le principali preoccupazioni globali, al 48% ciascuna, seguite dalle preoccupazioni per il futuro al 35%. Lo si evince da sondaggi effettuati sui consumatori di 10 paesi, pubblicati in ‘The Allianz 3am Report 2026’ e resi noti da un comunicato del Gruppo Allianz. Rispetto all’anno precedente, le preoccupazioni finanziarie, che includono quelle per ‘l’aumento del costo della vita’ (71%) e ‘il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inflazione, report Allianz: “Aumentano nel 2026 le pressioni globali legate al costo della vita”

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NATO Ally Dumps 88% of US Debt as Global Bond Sell-Off Begins

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