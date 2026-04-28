L’inflazione è in aumento, riducendo il potere d’acquisto di molti lavoratori. Tra questi, i docenti fuori sede sono tra i più colpiti, trovandosi in difficoltà economiche a causa dell’aumento dei costi. Il CNDDU ha richiesto al Ministero dell’Istruzione di adeguare gli stipendi al variare del costo della vita, per affrontare meglio le esigenze di chi lavora lontano da casa.

L’inflazione risale e il potere d’acquisto dei docenti affonda, specialmente per quelli costretti a lavorare lontano da casa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Argomenti più discussi: Inflazione in risalita, docenti fuori sede sul lastrico: il CNDDU chiede a Valditara stipendi legati al costo della vita; Inflazione 2026, docenti in crisi: stipendi fermi e caro vita insostenibile.

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