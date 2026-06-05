Dopo che la Germania non è stata eletta a uno dei seggi a rotazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, si sono intensificate le critiche nei confronti del governo tedesco guidato da Friedrich Merz. La mancata elezione ha suscitato discussioni sulle capacità di leadership internazionale del paese e ha portato a un aumento delle pressioni sul governo. La notizia ha generato un dibattito pubblico e politico sulla posizione della Germania nel panorama globale.

La mancata elezione della Germania a uno dei seggi (a rotazione) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha innescato un’intensa riflessione e sollevato interrogativi sulle pretese di leadership internazionale del governo tedesco sotto la guida di Friedrich Merz. Il voto del Consiglio di mercoledì, che ha eletto Austria e Portogallo per un mandato di due anni insieme a Trinidad e Tobago e Zimbabwe, è stato un duro colpo per il governo del cancelliere tedesco, già in difficoltà, che ha cercato di posizionarsi come voce europea di spicco sulla scena mondiale. In una scomoda competizione tra partner dell’UE, il Portogallo ha ottenuto 134 voti e l’Austria 131. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Aumentano le pressioni su Merz dopo la mancata elezione della Germania al Consiglio di Sicurezza dell’ONU

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