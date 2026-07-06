Il presidente della FIFA ha dichiarato di non aver preso personalmente la decisione sulla revoca della squalifica di un attaccante statunitense. Ha riferito di aver ricevuto una chiamata dall'ex presidente degli Stati Uniti, senza specificare se ci siano state altre chiamate o influenze. La decisione ha suscitato reazioni di protesta a livello internazionale, considerando il precedente e le implicazioni della revoca. La FIFA non ha fornito ulteriori dettagli sulla procedura o le motivazioni alla base della scelta.

Il mondo intero grida allo scandalo per la decisione della Fifa di revocare la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti (padroni di casa) Folarin Balogun - in campo stanotte nell'ottavo mondiale contro il Belgio malgrado il rosso rimediato contro la Bosnia - e il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino è costretto a metterci la faccia. Anche perché le pressioni di Donald Trump ormai sono conclamate. Questo il post di Infantino sui social della Fifa: "Ho letto i commenti pubblici riguardo alla decisione del Comitato di Disciplina indipendente della FIFA relativa alla squalifica di Folarin Balogun, e vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Gazzetta.it - Infantino: "Su Balogun non ho deciso io. Trump mi ha chiamato, ma non è l'unico a farlo..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡Trump llamó a Infantino por una tarjeta roja!

Notizie e thread social correlati

Trump spiazza: «Sì ho chiamato io Infantino e chiesto di cancellare la squalifica a Balogun»Un ex presidente ha affermato di aver contattato il presidente della FIFA per chiedere la cancellazione della squalifica di un calciatore.

Squalifica Balogun, Trump ammette: "Sì ho chiamato io Infantino, il fallo non era da cartellino rosso" - VIDEOIl presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver contattato il presidente della Fifa, ammettendo di averlo fatto personalmente.

Temi più discussi: Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena; La grazia | L’espulsione di Balogun, e l’ennesimo scandalo che imbarazza la Fifa di Infantino; FIFA autorizza Balogun al Mondiale dopo chiamata Trump; Scandalo Mondiali, Trump chiama la Fifa e la squalifica di Balogun viene cancellata.

#Trump su #Balogun: Ho chiamato #Infantino! Arbitro sospetto, non sapevo cosa fosse un'espulsione x.com

Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit

Infantino: Su Balogun non ho deciso io. Trump mi ha chiamato, ma non è l'unico a farlo...La difesa del n.1 della Fifa per la mancata squalifica dell'attaccante americano: A volte sono d'accordo con certe decisioni, altre volte no. Ma non le commento ... gazzetta.it

Bufera sul caso Balogun, Uefa e Belgio contro la Fifa. Trump: 'Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era''Decisione assurda a rischio la credibilità del torneo'. Pochettino: 'Espulsione era eccessiva per un fallo involontario' (ANSA) ... ansa.it