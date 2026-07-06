Indice di gradimento i consensi della sindaca Carnevali in discesa quasi del 4% in un anno

La sindaca di Bergamo Elena Carnevali vede il suo consenso in discesa quasi del 4% nel giro di un anno. È quanto emerge dal sondaggio annuale effettuato dagli analisti del Sole 24 Ore, che nella giornata di lunedì 6 luglio ha pubblicato il Governance Poll 2026 nel quale la prima cittadina orobica si piazza intorno alla sessantesima posizione su scala nazionale, con un consenso del 52,5%. Lo scorso anno aveva raggiunto quota 56,1%, in aumento rispetto al 55% della sua elezione nell’estate 2024. In testa alla graduatoria c’è la sindaca di Firenze Sara Funaro con il 66% (in aumento rispetto al 60,6% dell’elezione), mentre si piazzano sul podio anche Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli, arrivato al 65% perdendo quasi una decina di punti percentuali (era in testa nel 2025) mentre chiude il podio Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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