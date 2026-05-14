Umbria Stefania Proietti ‘crolla’ nel gradimento dei cittadini | le ragioni della discesa IL PUNTO DI VISTA

Negli ultimi anni, il livello di approvazione nei confronti della governatrice dell'Umbria è diminuito di otto punti percentuali, passando da un valore elevato nel 2025 a quello attuale. Secondo una rilevazione condotta da Swg, si tratta della diminuzione più significativa tra le figure politiche analizzate. La variazione si riferisce esclusivamente ai dati di gradimento raccolti tra i cittadini dell'area regionale.

Otto punti percentuali tra il 2025 e l’anno corrente. La governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti, ha fatto registrare il dato più elevato in termini di calo nella classifica di gradimento stilata da Swg. Occupa il sesto posto – insieme al collega Michele De Pascale dell’Emilia-Romagna –.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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