Un’indagine di polizia è stata avviata contro l’ambasciatore di Malta in Libia, in seguito a accuse di molestie sessuali da parte di un giornalista libico. L’ambasciatore è sospettato di aver compiuto comportamenti inappropriati, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato scalpore nel paese e si attende l’esito delle verifiche investigative.

Indagine sull’Ambasciatore di Malta in Libia. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Un’indagine di polizia è stata avviata nei confronti dell’ambasciatore di Malta in Libia, Frank Aquilina, in seguito a accuse di presunte molestie sessuali da parte di un giornalista libico. Il Ministero degli Esteri maltese ha confermato la consapevolezza riguardo alla situazione attuale senza aver ricevuto, però, alcuna denuncia formale. Il giornalista Khalil Elhassi, tramite il suo profilo su X, ha comunicato che la denuncia proviene da un dipendente libico dell’ambasciata maltese situata a Tripoli. Nonostante l’assenza di una denuncia ufficiale, il Ministero degli Esteri maltese ha dichiarato di seguire con estrema attenzione l’indagine in corso e ha sottolineato il proprio impegno nel prendere seriamente qualsiasi accusa di molestie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Indagini su ambasciatore di Malta a Tripoli per accuse di molestie. Scoppia lo scandalo.

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