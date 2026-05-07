La Federazione ha deciso di radiare un atleta dopo che sono emerse accuse di molestie. Le indagini hanno coinvolto diverse giovani tiratrici, che hanno fatto riferimenti a comportamenti inappropriati. Il Comitato Paralimpico ha commentato le accuse di stalking rivolte all'individuo, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla vicenda. La situazione ha portato a un’attenzione crescente sul comportamento degli atleti e sulle procedure disciplinari.

? Cosa scoprirai Chi sono le giovani tiratrici coinvolte nelle indagini?. Come ha reagito il Comitato Paralimpico alle accuse di stalking?. Perché la Federazione ha deciso la radiazione immediata dell'atleta?. Quali prove stanno raccogliendo i magistrati per accertare le violenze?.? In Breve Marco Giunio De Sanctis ribadisce fermezza rispetto ai procedimenti giudiziari a Roma.. La Federazione italiana di Tiro con l'arco applica la radiazione immediata dell'atleta.. Le indagini verificano accuse di stalking e violenze sessuali verso diverse giovani tiratrici.. Il caso impone nuove strutture di controllo per la sicurezza delle atlete minori.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Bonacina: la Federazione lo radia dopo le accuse di molestie

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IL CASO Arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina, è accusato di abusi sessuali e stalking x.com