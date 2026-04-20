Flotilla rossa anzi a luci rosse | scoppia lo scandalo del pro-Pal più sesso che aiuti a Gaza Mistero su Greta

È scoppiato uno scandalo riguardante una delle imbarcazioni della flotilla che aveva come obiettivo l'invio di aiuti a Gaza. La vicenda si è concentrata su presunti comportamenti sessuali a bordo, che hanno suscitato molte domande e polemiche. La spedizione, nota per il suo sostegno politico e umanitario, si è poi spostata verso Cuba per tentare di infrangere l'embargo statunitense. Nel frattempo, sono emerse anche questioni legate alla presenza di una figura chiamata Greta.

Scoppia un clamoroso caso “sessuale” a bordo di una delle tanto osannate, da sinistra, barche della spedizione “Flotilla”, quella che aveva cercato di portare aiuti a Gaza, a dispetto di Israele, e che poi si è mossa verso Cuba per provare a rompere l’embargo Usa sul regime castrista. Come riportano oggi alcuni giornali, tra cui “ Libero “, la figura di un “marinaio” brasiliano, tale Thiago Avila, peraltro ai vertici del comitato direttivo, sarebbe finita sotto accusa da parte di altri membri della Flotilla per una attività sessuale definita troppo intensa, anzi, fuori luogo rispetto alla missione benefica nella quale tutti gli altri erano impegnati.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flotilla “rossa”, anzi, a luci rosse: scoppia lo scandalo del pro-Pal “più sesso che aiuti a Gaza”. Mistero su Greta Notizie correlate Flotilla, fuori Greta e dentro Zaki. I pro Pal hanno un nuovo voltoTra propaganda ideologica e ricerca di volontari, il progetto punta tutto sulla visibilità mediatica e sul consenso per avere una cassa di risonanza... Leggi anche: Lo scandalo a luci rosse. Le inchieste separate su Poggianti e Belgiorno