Incidente stradale auto finisce sul marciapiede | ferita una donna illesi i due bambini a bordo

Nella prima serata di oggi si è verificato un incidente stradale vicino alla rotatoria Pacificazione Nazionale, dove si incontrano via San Pasquale, via Schipa e via Ponticelli. Un'auto è finita sul marciapiede, ferendo una donna. A bordo dell'auto c'erano anche due bambini, che sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione. La dinamica dell'incidente e le eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale nella prima serata di oggi nei pressi della rotonda Pacificazione Nazionale su cui convergono via San Pasquale, via Schipa e via Ponticelli. Una donna è rimasta ferita alla guida della sua Citroen C3, mentre i due bambini che si trovavano a bordo sono rimasti illesi, così come non hanno lamentato danni fisici i due giovani occupanti di una Opel coinvolta nel sinistro. La C3, per la forza dell’impatto, è finita sul marciapiede e poi si è girata su se stessa. La donna è stata trasportata al Fatebenefratelli da una ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente stradale, auto finisce sul marciapiede: ferita una donna, illesi i due bambini a bordo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAVOLTO DA UN'AUTO SUL MARCIAPIEDE: GRAVISSIMO UN 17ENNE | 18/02/2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Incidente stradale sulla statale 115, scontro tra due auto: donna ferita Incidente stradale in via Manzoni, auto si ribalta: ferita una donnaUn'automobile si è ribaltata in seguito a un incidente stradale verificatosi in via Manzoni a Posillipo. Incidente stradale a Salerno, auto finisce contro la rotatoria ift.tt/5azuy8F ift.tt/bKsX1Sr x.com Incidente stradale in via Epomeo a Soccavo, investito da auto mentre attraversa la strada finisce in ospedaleIncidente stradale in via Epomeo a Soccavo, pedone investito da auto finisce in ospedale. La Polizia Locale indaga: educazione sulla sicurezza stradale nelle scuole. Ultimo incontro il 20 maggio al Li ... fanpage.it Moliterno, auto finisce fuori strada sulla SS103: donna trasportata in eliambulanza al San CarloMOLITERNO (PZ) – Paura questa mattina a Moliterno per un grave incidente stradale verificatosi poco dopo le ore 10 lungo la Strada Statale 103, in un tratto compreso tra due cave e a poca distanza ... ivl24.it