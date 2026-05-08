Incidente sull' Olimpica | taxi si ribalta dopo scontro con un' altra vettura ferita una donna

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Incidente stradale su via del Foro Italico, nel tratto di tangenziale Est conosciuto come "l'Olimpica". Uno scontro fra due vetture, con un taxi finito ribaltato a seguito dell'impatto. Alla guida una donna, liberata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale.Incidente sull'OlimpicaIl.🔗 Leggi su Romatoday.it

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