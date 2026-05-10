Chiara Ferragni pubblica la prima foto con il nuovo fidanzato | l' amore ufficializzato alla festa di compleanno

Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram la prima foto insieme al nuovo fidanzato, José Hernandez. La pubblicazione è avvenuta in occasione di una festa di compleanno, segnando l’ufficializzazione della relazione. La foto mostra i due in un momento di intimità, confermando le indiscrezioni circolate nei mesi precedenti e le immagini pubblicate sui magazine. Nessun altro dettaglio è stato fornito a riguardo.

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