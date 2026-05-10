Chiara Ferragni pubblica la prima foto con il nuovo fidanzato | l' amore ufficializzato alla festa di compleanno
Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram la prima foto insieme al nuovo fidanzato, José Hernandez. La pubblicazione è avvenuta in occasione di una festa di compleanno, segnando l’ufficializzazione della relazione. La foto mostra i due in un momento di intimità, confermando le indiscrezioni circolate nei mesi precedenti e le immagini pubblicate sui magazine. Nessun altro dettaglio è stato fornito a riguardo.
Dopo diverse indiscrezioni e qualche immagine pubblicata sui magazine, ecco arrivare adesso direttamente dal profilo Instagram di Chiara Ferrgani la foto che ufficializza la sua storia con il fidanzato José Hernandez. La scelta di una condivisione pubblica così importante arriva nel giorno dei.🔗 Leggi su Today.it
Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato: Jose Hernandez, manager colombiano
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