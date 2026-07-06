Incidente in Sicilia per la madre di Chiara Ferragni | il racconto dopo lo spavento e il vistoso ematoma FOTO

La madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, è rimasta coinvolta in un incidente stradale durante una vacanza in Sicilia. Dopo lo scontro, ha mostrato un vistoso ematoma e ha riferito di aver vissuto uno spavento. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o su eventuali ferite gravi. La donna ha condiviso la sua esperienza sui social, mostrando le conseguenze dell’incidente.

La madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale durante una vacanza con amici in Sicilia. Nelle sue stories Instagram ha condiviso una sua foto in cui ha un vistoso ematoma sul mento che si estende fino al collo. A parte questo dettaglio, non avrebbe riportato ulteriori infortuni. Marina Di Guardo mostra l’ematoma dopo l’incidente stradale (da Instagram) Di Guardo, che ha 64 anni ed è una scrittrice, ha detto: “Avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale”. Ha spiegato le dinamiche del sinistro. “Un trattore proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Marina Di Guardo: grave incidente stradale per la mamma di Chiara Ferragni in Sicilia

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