incidente in auto paura in famiglia per chiara ferragni attimi di terrore

Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, è rimasta coinvolta in un incidente stradale durante una vacanza in Sicilia. La notizia è stata resa nota senza dettagli sulle condizioni della donna o sulle cause dello scontro. La famiglia Ferragni ha espresso preoccupazione senza fornire ulteriori informazioni. L’incidente ha generato attenzione sui social e tra i media locali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito la dinamica dell’accaduto o i danni riportati.

Momenti di paura per Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni, rimasta coinvolta in un incidente stradale durante una vacanza in Sicilia. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Di Guardo attraverso i social, dove ha spiegato le ragioni della sua improvvisa assenza e rassicurato i follower sulle sue condizioni di salute. La scrittrice ha pubblicato una fotografia che mostra un evidente ematoma sul volto, conseguenza dell’impatto. Pur ammettendo di non essere ancora completamente ristabilita, ha sottolineato che l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Nel suo racconto su Instagram, Marina Di Guardo ha spiegato che l’incidente è avvenuto la settimana precedente mentre viaggiava in auto insieme ad alcuni amici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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