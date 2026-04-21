Chiara Ferragni ha condiviso di aver vissuto un’esperienza di grande paura durante il volo di ritorno dall’Africa, descrivendo come le immagini della tempesta abbiano suscitato in lei un forte spavento. La influencer ha commentato di non aver mai visto nulla di simile prima d’ora in un volo, usando espressioni che evidenziano il livello di tensione vissuto durante il viaggio. Le immagini mostrate mostrano il cielo tempestoso e condizioni di volo particolarmente intense.

“Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d’ora”. Così Chiara Ferragni ha commentato le immagini della violenta tempesta in cui si è imbattuto il suo volo di rientro dall’Africa. L’imprenditrice e influencer ha documentato gli attimi di forte turbolenza attraverso questo video pubblicato sulle sue Instagram Stories, mostrando ai follower la tempesta che si stava scatenando intorno a lei. Dal finestrino del velivolo si nota il cielo notturno attraversato da fulmini e lampi frequenti. Nel video, Ferragni inquadra l’esterno per poi riportare l’obiettivo su di sé, mostrando un’espressione spaventata. La tensione del momento è stata confermata da una reazione esplicita e colorita a favore di telecamera ( “Mi cago” ).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d’ora. Mi ca*o”: attimi di terrore per Chiara Ferragni durante il volo di ritorno dall’Africa

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