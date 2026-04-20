Durante un volo, Chiara Ferragni ha vissuto momenti di paura, come mostrato nelle sue storie su Instagram. L'influencer ha condiviso alcuni video in cui appare visibilmente preoccupata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa reazione, né informazioni sulle conseguenze dell'episodio. La vicenda ha attirato l'attenzione dei suoi followers, che hanno commentato l’accaduto sui social.

Attimi di puro terrore in volo per Chiara Ferragni. Attimi puntualmente documentati sul suo profilo Instagram. L’imprenditrice digitale si è trovata ad affrontare una violenta tempesta durante il viaggio di rientro dall’Africa, condividendo in tempo reale la scena con i suoi follower. Dal finestrino dell’aereo, fulmini e lampi illuminano il cielo notturno, mentre lei osserva visibilmente scossa. A corredo del video, il suo commento: "Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d'ora". Nelle immagini pubblicate nelle Stories, lo spavento è evidente. Ferragni alterna lo sguardo verso l’esterno a quello in camera, lasciandosi andare anche a una reazione istintiva: " Mi cag*** ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, "mi cag***": terrore in aereo per l'influencer

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