Un difensore e centrocampista dell’Inter e della Nazionale avrebbe pianificato di regalare tre anelli con brillanti a un esponente della 'ndrangheta e ai leader ultras dell’Inter. La notizia è stata riportata da un’indagine che coinvolge anche altri soggetti collegati a gruppi ultras e alla criminalità organizzata. Tra i destinatari dei regali ci sarebbero stati un boss della 'ndrangheta e due capi ultras, uno dei quali è stato ucciso in un’agguato nel 2024.

Federico Dimarco, difensore e centrocampista dell’Inter e della Nazionale, “ era pronto a regalare tre anelli con brillante ” all’ ndranghetista Antonio Bellocco e ai capi ultras dell’Inter, Andrea Beretta (killer dello stesso Bellocco il 4 settembre 2024 a Cernusco sul Naviglio) e Marco Ferdico. Lo ha raccontato quest’ultimo ai pubblici ministeri di Milano, Paolo Storari e Stefano Ammendola, il 30 maggio 2026 nel primo verbale in cui ha cominciato a collaborare con la Direzione distrettuale antimafia nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia Curva’ e sull’omicidio di Vittorio Boiocchi. Tre giorni prima, il 27 maggio, Ferdico era stato sentito... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta ultras, Ferdico: “Dimarco era pronto a regalare gioielli all’ ndranghetista Bellocco e ai capi della curva”

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Inchiesta ultras, Ferdico: Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite

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