Inchiesta ultras Ferdico | Coinvolto in omicidio Boiocchi per una maglietta di Bastoni
Un tifoso è accusato di aver ucciso un altro durante una faida tra gruppi ultras dell’Inter, conclusa nell’ottobre 2022. Secondo le indagini, il movente è legato a una maglietta di Bastoni, che l’imputato avrebbe usato come oggetto di aggressione contro la vittima. La lite si è svolta all’interno della Curva Nord, zona dello stadio. La vittima era considerata un volto storico della tifoseria nerazzurra.
(Adnkronos) – E' una maglietta l'oggetto che 'arma' Marco Ferdico contro Vittorio Boiocchi in una faida tutta interna alla Curva Nord dell'Inter che si conclude nell'ottobre 2022 con la morte del volto storico della tifosera nerazzurra. A raccontarlo in aula è lo stesso Ferdico che racconta l'omaggio ricevuto nell'estate 2022, in occasione della finale di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
'ndrangheta, l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico tra i 54 arrestati in una maxi operazione
Notizie e thread social correlati
Ferdico: "Beretta, una maglia di Bastoni e... Così nacque l'omicidio Boiocchi. Ma io non chiedo scusa"L'ex capo ultras dell'Inter ha affermato che un episodio con un giocatore, Bastoni, ha portato all'omicidio di Boiocchi, aggiungendo che una maglia...
Omicidio Boiocchi, Ferdico al processo: “Dietro il delitto anche una lite per la maglia di Bastoni”Durante il processo per l’omicidio dell’ex capo ultras dell’Inter, l’avvocato di uno dei imputati ha dichiarato che la lite per una maglietta di...
Argomenti più discussi: Curva Nord e omicidi, alla sbarra la stagione di sangue ultras. Beretta: Giravo armato, ero entrato in guerra; Omicidio Boiocchi, confessa uno degli imputati: 'L'ho ucciso io'.
Inchiesta ultras, Ferdico: Coinvolto in omicidio Boiocchi per una maglietta di BastoniE' una maglietta l'oggetto che 'arma' Marco Ferdico contro Vittorio Boiocchi in una faida tutta interna alla Curva Nord dell'Inter che si conclude nell'ottobre 2022 con la morte del volto storico dell ... adnkronos.com
Inchiesta ultras, Ferdico in aula: Coinvolto nell’omicidio di Boiocchi per una maglia di BastoniI segreti più torbidi, le faide economiche e i retroscena di sangue della Curva Nord dell’Inter sono esplosi con una violenza inaudita all'interno dell’aula ... cronachedellacampania.it