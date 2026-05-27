Inchiesta ultras Ferdico | Coinvolto in omicidio Boiocchi per una maglietta di Bastoni

Notizia in breve

Un tifoso è accusato di aver ucciso un altro durante una faida tra gruppi ultras dell’Inter, conclusa nell’ottobre 2022. Secondo le indagini, il movente è legato a una maglietta di Bastoni, che l’imputato avrebbe usato come oggetto di aggressione contro la vittima. La lite si è svolta all’interno della Curva Nord, zona dello stadio. La vittima era considerata un volto storico della tifoseria nerazzurra.