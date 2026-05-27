L’ex capo della Curva Nord interista è stato ascoltato in tribunale nell’ambito di un procedimento legato all’omicidio di un noto leader ultras, avvenuto nel 2022. Durante l’interrogatorio, ha affermato che le affermazioni fatte in passato da un altro ultras erano corrette e ha dichiarato che le sue scuse sarebbero risultate ipocrite. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti dell’interrogatorio o sui possibili sviluppi dell’inchiesta.

L’ex capo della Curva Nord interista Marco Ferdico è stato interrogato nel processo sull’omicidio dello storico leader ultras, Vittorio Boiocchi, avvenuto nel 2022. “Ho fatto un’azione per Andrea Beretta ma su di lui aveva ragione Boiocchi”, ha detto Ferdico, davanti alla Corte d’assise di Milano, sostenendo di aver scoperto in seguito i soldi sottratti da Beretta alla gestione della curva e degli ultras e dalla vendita del merchandising dell’Inter. “Ho fatto una roba così per una persona che aveva torto. Beretta doveva tenere il negozio sotto la sua ala, era disposto ad ammazzare e a inventarsi che doveva essere ammazzato. Sta roba che lui ha fatto e che io ho fatto l’abbiamo fatta col torto”, ha aggiunto il 40enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Inchiesta ultras, Ferdico: Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite

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