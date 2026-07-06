Dopo Andrea Beretta, anche Marco Ferdico, ex capo ultras dell'Inter, si è pentito. Nei tre verbali di interrogatorio, il 41enne ha dichiarato che per mantenere il controllo della curva era necessario coinvolgere la 'ndrangheta. Ferdico, attualmente a processo, ha fornito queste dichiarazioni nel corso degli interrogatori. La sua posizione si aggiunge a quella di altri testimoni che hanno parlato di legami tra alcune tifoserie e organizzazioni criminali.

Dopo Andrea Beretta anche Marco Ferdico, ex capo ultras dell'Inter, si è pentito. Emerge da tre verbali di interrogatorio in cui il 41enne a processo per l'omicidio di Vittorio Boiocchi oltre a confessare il proprio ruolo nell'assassino del 29 ottobre 2022 in cui l'ex capo del gruppo Boys San è stato freddato fuori da casa sua prima di Inter-Sampdoria, chiarisce il ruolo di altri partecipanti all'attentato e quello della 'ndrangheta nella gestione del tifo organizzato a San Siro. Per "tenere la Curva Nord di Milano" ci "voleva la 'ndrangheta, glielo ho detto io, e Beretta può confermarlo", ha messo a verbale Ferdico. Gli interrogatori sono stati resi dall'ultras, assistito dall'avvocato Francesco Provenzano, il 30 maggio, 9 giugno e 22 giugno 2026 davanti ai pubblici ministeri Paolo Storari e Stefano Ammendola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Inchiesta ultras a Milano, dopo Beretta si pente anche Ferdico: "Per tenere la Curva ci voleva la 'ndrangheta"

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Inchiesta ultras, Ferdico: Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite

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