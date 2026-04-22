Un'indagine riguardante un giro di escort a Milano si sta espandendo, coinvolgendo ora circa 70 persone. Tra queste figurano anche atleti di diverse squadre di calcio di alta categoria. Gli ultimi aggiornamenti indicano un aumento nel numero di individui coinvolti, con dettagli emersi in sede di investigazione. La situazione resta sotto esame da parte delle autorità competenti, che continuano a raccogliere elementi sul caso.

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© Calcionews24.com - Inchiesta escort Milano, il caso si allarga. 70 giocatori coinvolti: anche di Milan, Inter e Juve. Gli ultimi sviluppi dell’indagine

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