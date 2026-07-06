Un allevatore del Beneventano è stato sottoposto a divieto di dimora nel quadro delle indagini sull’incendio che ha colpito un’area boschiva nei Monti Picentini. L’incendio ha causato danni significativi alla zona, e le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità. La misura cautelare è stata decisa nell’ambito delle attività di indagine in corso. Nessun’altra informazione è stata resa nota riguardo ad altri soggetti coinvolti.

Parco dei Monti Picentini, misura cautelare per un allevatore: indagini su un incendio che ha devastato un’area boschiva. Divieto di dimora per un allevatore del Beneventano. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, con il supporto dei militari del Nucleo Forestale di Avellino, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di un allevatore di 56 anni di Chiusano San Domenico. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di incendio boschivo pluriaggravato. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale del Riesame di Napoli al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Incendio nei Monti Picentini, allevatore colpito da divieto di dimora

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