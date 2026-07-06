Bruciò 10mila mq di bosco per il pascolo | divieto di dimora per un allevatore
Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, supportati dai colleghi del Nucleo Forestale di Avellino, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare del divieto di dimora, emessa nei confronti di un allevatore di 56 anni di Chiusano San Domenico, poiché ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di incendio boschivo pluriaggravato. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame di Napoli, giunge all’esito di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Avellino. Nello specifico, i fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha PRIMERA PARTE, Capítulos 23-52 | Miguel de Cervantes
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