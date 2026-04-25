In una scuola dei Monti Picentini è stato avviato un progetto che integra cinema e musica all’interno delle attività didattiche. L’iniziativa prevede l’utilizzo di immagini e suoni per coinvolgere gli studenti in un percorso creativo. Il progetto mira a trasformare gli spazi scolastici in ambienti di sperimentazione artistica, combinando elementi visivi e musicali per stimolare l’immaginazione dei ragazzi.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Oltre 2.500 studenti coinvolti in “Sound & Vision”, tra laboratori, film e incontri con artisti Un percorso che fonde immagini, suoni e immaginazione per trasformare la scuola in un laboratorio creativo diffuso.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Cinema e musica entrano in classe: nei Monti Picentini il progetto che unisce creatività e scuola

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