Incendio in cantiere a fuoco tubi e sterpaglie | alta colonna di fumo visibile in città

Nella tarda mattinata di venerdì 24, un incendio si è sviluppato in un cantiere situato in via Foro Boario, dove sono andati a fuoco tubi e sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, rendendo visibile l'incendio anche a distanza. L'area interessata si trova all’interno di un sito destinato alla costruzione di un nuovo palazzetto dello sport.

Il cantiere va a fuoco. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di venerdì 24, nell’area di via Foro Boario dove sorgerà il nuovo palazzetto dello sport. Le fiamme si sono alzate poco dopo le 11.30 da alcune sterpaglie e da alcuni tubi: secondo quanto si apprende, la causa potrebbe essere legata.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio ad Anguillara Sabazia: a fuoco sterpaglie, alta colonna di fumo in cielo Incendio a Beinasco: a fuoco una ditta, gigantesca colonna di fumo nero visibile da distanteUn maxi-incendio è divampato nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile 2026, a Beinasco. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Indagini in corso sull’incendio boschivo a Corzes: forse colpa di un cantiere; Bosco in fiamme, devastato mezzo ettaro di pini neri: indagini in corso. Le fiamme potrebbero essere partite da un cantiere; Fiamme e sospetti per l’incendio in Cina, ma l’auto elettrica non c’entra; La metamorfosi del Trincerone, da discarica a cielo aperto a cantiere della Linea 2: via ai lavori a giugno 2026. Indagini in corso sull’incendio boschivo a Corzes: forse colpa di un cantiereIl 22 aprile, un rogo ha devastato circa mezzo ettaro di bosco a Corzes, nel comune di Silandro, lungo i pendii del Monte Sole. Domato rapidamente dai vigili del fuoco, sono stati avviati subito gli a ... altoadige.it Incendio in un cantiere di una villa a Caratta, intervengono i vigili del fuocoIntervento impegnativo dei vigili del fuoco nella mattinata del 10 aprile a Caratta di Gossolengo, dove si è sviluppato un incendio all'interno del ... piacenzasera.it Incendio sulla statale Appia: fiamme in uno stabilimento industriale tra Cellole e Sessa Aurunca. Ilmattino.it facebook Olbia, incendio nel posteggio di un albergo: tre auto distrutte x.com