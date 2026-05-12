Incendio vicino alle case vento spinge le fiamme | chiesto supporto aereo urgente

Un incendio si è sviluppato nella zona Marina di Città Sant’Angelo, con le fiamme che si sono propagate tra sterpaglie e hanno raggiunto alcune abitazioni e la ferrovia vicina. Il vento forte ha contribuito ad alimentare il fuoco, rendendo necessario l’intervento di un supporto aereo delle forze di pronto intervento. I vigili del fuoco sono sul posto per contenere le fiamme e proteggere le strutture nelle vicinanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pescara - Rogo di sterpaglie nella zona Marina di Città Sant’Angelo: vigili del fuoco al lavoro, fiamme vicine a ferrovia e abitazioni, chiesto supporto aereo per sicurezza. Momenti di apprensione a Città Sant’Angelo, nel Pescarese, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato nella zona di Marina, in prossimità di via delle Tamerici. Le fiamme, favorite dal forte vento che nelle ultime ore sta interessando anche la fascia costiera, hanno rapidamente coinvolto vegetazione secca e aree incolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con squadre e mezzi da terra. La situazione è stata monitorata con particolare attenzione perché il fronte del fuoco si è avvicinato alla linea ferroviaria e ad alcune abitazioni, rendendo necessario un intervento coordinato per contenere l’avanzata del rogo.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Incendio vicino alle case, vento spinge le fiamme: chiesto supporto aereo urgente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Grosso incendio a Pontecagnano (Salerno): fiamme vicino alle case, arrivano i pompieri Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valleLUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il... Argomenti più discussi: Cosa fare in caso di incendio vicino alla propria abitazione: la campagna di sensibilizzazione a Sassari; Nella casa del vigile del fuoco distrutta dall’incendio: Bruciata in pochi istanti, c’erano fiamme alte 40 metri; Monte Faeta, non si ferma il maxi incendio: nella notte evacuate 3500 persone ad Asciano, 800 ettari di terreno in fumo, case bruciate. Riaperto il foro di San Giuliano; Incendio a Dalmine vicino Bergamo, a fuoco un condominio: alta colonna di fumo nero visibile da chilometri. Grosso incendio sul Monte Epomeo a Ischia, fiamme vicino alle case: bruciati ettari di macchia mediterraneaUn grosso incendio è scoppiato sul monte Epomeo, sull'isola di Ischia, nella serata di ieri, attorno alle 19,30. Le fiamme si sono estese su una vasta area, arrivando a lambire anche diverse ... fanpage.it