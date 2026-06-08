Lavori alla rete elettrica otto ore senza corrente | ecco le vie interessate dal distacco programmato

Da cesenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per otto ore, alcune strade sono rimaste senza energia elettrica a causa di lavori programmati sulla rete. Le vie coinvolte sono state comunicate in anticipo, senza specificare i nomi. La manutenzione ha riguardato interventi sulla rete per migliorare affidabilità e capacità di resistenza alle intemperie. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di ripristino o sull’esecuzione delle operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una rete elettrica sempre più efficiente, in grado di fornire più potenza e garantire una maggiore resilienza nei confronti dei fenomeni atmosferici, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Sono questi i fronti in cui è impegnata, nel comune di Cesena, E-Distribuzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Generatore di Corrente a Benzina 8,5 kW Inverter Silenzioso Professionale

Video Generatore di Corrente a Benzina 8,5 kW Inverter Silenzioso Professionale

Notizie e thread social correlati

Teramo, blackout programmato nel centro: ecco le vie interessateDomani nel centro di Teramo si svolgerà un blackout programmato che interesserà alcune vie e piazze.

Lunedì 30 stop all'acqua a Sora per lavori sulla rete: ecco le vie interessate e gli orariLunedì 30 marzo 2026, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa a Sora a causa di lavori sulla rete idrica.

Temi più discussi: Rete elettrica fuori servizio per lavori di Terna a Città Sant'Angelo: ecco quando; Alba: modifiche alla viabilità e lavori sulla rete elettrica; Lavori alla rete elettrica: modifiche alla viabilità in Via Torricelli e Via Meucci; Scotte, lavori sulla linea elettrica. Limitazioni per prelievi e servizi.

lavori alla rete elettricaSanta Rita, dal 10 giugno lavori sulla rete elettrica: come cambia la viabilitàPrenderanno il via mercoledì 10 giugno, nel quartiere Santa Rita, i lavori realizzati da IRETI Energia per il miglioramento della rete di distribuzione elettrica. L'intervento, finanziato dal PNRR nel ... torinoggi.it

lavori alla rete elettricaInterventi sulla rete elettrica: viabilità interrotta in due strade a MorinoMorino. Disagi temporanei alla viabilità nei prossimi giorni a Morino a causa di interventi di manutenzione e potenziamento della rete ... marsicalive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web