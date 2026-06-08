Lavori alla rete elettrica otto ore senza corrente | ecco le vie interessate dal distacco programmato

Per otto ore, alcune strade sono rimaste senza energia elettrica a causa di lavori programmati sulla rete. Le vie coinvolte sono state comunicate in anticipo, senza specificare i nomi. La manutenzione ha riguardato interventi sulla rete per migliorare affidabilità e capacità di resistenza alle intemperie. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di ripristino o sull’esecuzione delle operazioni.

Una rete elettrica sempre più efficiente, in grado di fornire più potenza e garantire una maggiore resilienza nei confronti dei fenomeni atmosferici, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Sono questi i fronti in cui è impegnata, nel comune di Cesena, E-Distribuzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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