Una ragazza di 18 anni è deceduta in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la via Francesca Sud, a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo coinvolto era uno scooter che si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la giovane non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

CERRETO GUIDI – Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Cerreto Guidi e l’intero comprensorio dell’Empolese Valdelsa nella notte, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto a Stabbia, lungo la via Francesca Sud. Il bilancio è drammatico: un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita. Il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte. Il giovane si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato violentemente con un’automobile. Sulla vettura viaggiavano due persone che, fortunatamente, sono rimaste del tutto illese, ma l’impatto si è rivelato fatale per il giovanissimo conducente delle due ruote. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In scooter contro un’auto: dramma sulla Francesca Sud, muore a 18 anni

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