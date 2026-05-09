Dramma sulla Statale Adriatica scooter si schianta contro un’auto | morto un uomo

Nel tardo pomeriggio di sabato, un incidente sulla statale Adriatica ha causato la morte di un uomo. Uno scooter si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica. La collisione si è verificata poco prima delle 18, coinvolgendo due veicoli in prossimità di un incrocio trafficato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo a bordo dello scooter non c’è stato nulla da fare.

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