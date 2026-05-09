Dramma sulla Statale Adriatica scooter si schianta contro un’auto | morto un uomo

Da ravennatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di sabato, un incidente sulla statale Adriatica ha causato la morte di un uomo. Uno scooter si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica. La collisione si è verificata poco prima delle 18, coinvolgendo due veicoli in prossimità di un incrocio trafficato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo a bordo dello scooter non c’è stato nulla da fare.

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Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato (9 maggio) lungo la statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio con via Pineta Formica. A perdere la vita è stato un uomo di 59 anni residente a Cervia, morto sul colpo dopo un violento impatto mentre viaggiava in sella al suo scooter.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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