La terza giornata del torneo di calcio a 7 si è appena conclusa, lasciando in corsa otto squadre per la finale di venerdì. La competizione, denominata ’Toca 2026’, ha visto tutte le squadre impegnate nelle partite che hanno definito le ultime posizioni in classifica. Le otto squadre si sono qualificate per la fase finale, che si terrà tra pochi giorni.

La terza giornata del ’ Toca 2026 ’ di calcio a 7 si è conclusa pochi giorni fa, e il quadro delle otto pretendenti alla finalissima di venerdì prossimo è ormai chiaro. Partiamo però dall’ultimo turno: Nika e Tronnolone hanno firmato il 2-1 dello Young Stars sull’OM (gol della bandiera di Rigatuso) mentre una doppietta di Gningue e gli acuti di Varona, Bartolotta e Pinzi hanno certificato il 5-1 del Boccaccione sull’Africa United (nonostante il gol della bandiera di Delle Fave). Stesso risultato con cui lo 0571 ha regolato il Mocro Gang: doppietta di Toutay e reti di Boumarouan, Zenarti e Neggar da un lato, momentaneo pari di Zouhiri, mentre il Caggianese (Giani, Koceku) ha vinto 2-1 contro il Blancos (Ciampolini) e in precedenza il Bar di Campo aveva brutalizzato il FC Gladiatori con un netto 5-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In otto per alzare la coppa. Boccaccione a gonfie vele

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