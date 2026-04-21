aprile a gonfie vele per le sale

Ad aprile le sale cinematografiche hanno registrato un aumento significativo negli incassi, con circa un quinto di biglietti in più venduti rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati indicano una crescita delle presenze rispetto al 2024, evidenziando un miglioramento rispetto ai periodi precedenti. La tendenza positiva si riscontra in diverse città e regioni, con un incremento consistente nelle vendite di biglietti.

Un aprile che dà grosse soddisfazioni agli esercenti, grazie a un biglietto su cinque venduto in più rispetto al 2025. Lo conferma anche l'ultimo fine settimana che ha chiuso con un +8,7% rispetto ad analogo periodo di dodici mesi fa. Questo, nonostante le nuove uscite non abbiano dato quella spinta in più che ci si poteva aspettare. La migliore, in ogni caso, è stata Lee Cronin La mummia, uno dei film più belli di questo 2026, partito al terzo posto con 715.874 euro. La rivisitazione dello storico mostro, che circola sugli schermi ormai dal 1932, ha dovuto cedere il passo all'inarrivabile Super Mario Galaxy Il film (che ha già incassato, in totale, 12.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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