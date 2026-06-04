Jacob Elordi e Kendall Jenner stanno vivendo una relazione pubblica, confermata da alcune uscite insieme e foto sui social. L’attore, noto per il suo ruolo in film e serie tv, e la modella sono apparsi più volte in compagnia, alimentando le speculazioni sul loro legame. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le immagini condivise mostrano una coppia molto affiatata. La relazione sembra essere al centro dell’attenzione dei media di gossip.

Jacob Elordi, nuovo sex symbol indiscusso di Hollywood, l’attore più richiesto e desiderato del momento, consacrato a livello di pubblico e critica grazie ai due recenti successo di Frankestein e Cime Tempestose e Kendall Jenner, top model sorellastra delle Kardashian, di una bellezza a dir poco imbarazzante, sono senza dubbio la coppia più paparazzata e glamour di queste ultime settimane, inseguiti fino in Giappone, e prima alle Hawaii, pur di rubare un bacio o un momento intimo fra di loro. Destinati a colmare nello showbiz il vuoto lasciato dai Brangelina, in fatto di grazia e bellezza della coppia, e sperando di avere nel tempo più fortuna di loro, Kendall e Jacob fanno sognare fan, fotografi e tabloid. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jacob e Kendall, amore a gonfie vele: la coppia più bella dell’estate

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Kendall e Jacob a Tokyo. reddit

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vedo che la slogatura di Jacob Elordi è durata molto poco poiché da allora sta girando il mondo con la Jenner x.com

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