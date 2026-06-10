Un legale ha confermato che l’omicidio di una bambina di 11 anni ha portato alla luce criticità nel sistema giudiziario francese. La vicenda riguarda il decesso di una minore, e l’avvocato della famiglia ha parlato dei problemi riscontrati nel procedimento legale. La notizia ha suscitato attenzione pubblica e ha evidenziato possibili lacune nella tutela e nella gestione di casi simili. La vicenda è attualmente al centro di discussioni pubbliche e legali.

François Roujou de Boubée, legale della famiglia di una bambina di undici anni, il cui omicidio hanno scatenato proteste in tutta la Francia, ha chiesto maggiori finanziamenti per il sistema giudiziario, già in difficoltà, nel contesto di una polemica politica sull’incapacità dello Stato di contrastare la violenza sessuale sui minori. «Francamente, se il sistema giudiziario avesse più risorse, questa tragedia e tutte le altre non sarebbero accadute», ha dichiarato l’avvocato. «Io e la famiglia della vittima abbiamo fiducia nel sistema giudiziario. Quindi, ora basta». I genitori della vittima, identificata solo come Lyhanna, il cui corpo è stato ritrovato la scorsa settimana nel sud-ovest del Paese, non vuole che il governo strumentalizzi il suo assassinio per fini politici o prometta nuove leggi o riforme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’omicidio di Lyhanna, una bambina di undici anni, sta scuotendo la Francia, rivelando tutte le falle del sistema giudiziario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francia, il caso dell11enne Lyhanna uccisa fa tremare lo Stato: il pedofilo era noto dal 2017

Notizie e thread social correlati

Francia sconvolta per la morte di Lyhanna: la bambina di 11 anni vittima di un pedofiloIl corpo di una bambina di 11 anni è stato trovato dopo giorni di ricerche nel sud della Francia.

Leggi anche: In Francia l’omicidio di una bambina ha palesato un altro grosso problema

Temi più discussi: In Francia l’omicidio di una bambina ha palesato un altro problema; Non abbiamo ascoltato i bambini: la Francia travolta dalla rabbia dopo l'omicidio di Lyhanna; Francia scioccata per la tragica morte di una bambina; Francia sotto shock per l'omicidio di Lyhanna, 11 anni: arrestato un pedofilo recidivo.

La Francia è sotto shock per la morte di Lyhanna Bernard, la bambina di 11 anni trovata senza vita dopo giorni di ricerche. Per l’omicidio è accusato un 41enne, padre di una compagna di scuola della bambina, già oggetto di numerose segnalazioni per reat x.com

La marcia per Lyhanna, la bambina di 11 anni uccisa da uno stupratoreParigi, 10 giu. (askanews) - La Francia, indignata e addolorata, si mobilita per Lyhanna. L'omicidio della bambina di 11 anni di Fleurance, nel sud-ovest della Francia, ha sconvolto il Paese. Migliaia ... libero.it

In Francia l’omicidio di una bambina ha palesato un altro problemaIl corpo di Lyhanna, 11 anni, è stato trovato in un silo: il principale sospettato era già stato accusato di abusi su minori senza essere perseguito ... ilpost.it

Elsa Marcel, avvocato, dimostra che l'esecutivo PROVOCA le tensioni! — Media, siete complici di questa propaganda! reddit