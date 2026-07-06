In che senso adesso c’è troppo petrolio?!?

A venti giorni dalla riapertura dello stretto di Hormuz, i prezzi del petrolio sono scesi ai livelli pre-guerra in Medio Oriente, con una ripresa della produzione. Tuttavia, le previsioni indicano possibili variazioni future. I mercati energetici mostrano un calo consistente, mentre l’offerta si sta normalizzando dopo il blocco. La situazione attuale ha portato a una riduzione dei prezzi, ma gli analisti segnalano incertezze che potrebbero influenzare ulteriori sviluppi.

A venti giorni dalla riapertura dello stretto di Hormuz i prezzi sono crollati e la produzione sta riprendendo: ma occhio alle previsioni Negli ultimi giorni il prezzo del petrolio è tornato ai livelli di prima della guerra in Medio Oriente. Il 27 febbraio, un giorno prima che Stati Uniti e Israele attaccassero l’Iran, il prezzo del Brent, uno dei principali indici del greggio, era di 71,9 dollari al barile; lunedì mattina era di 71,8 dollari. Già questo da solo è un rivolgimento su cui praticamente nessuno avrebbe scommesso fino a poche settimane fa. Ma c’è di più: per quanto possa sembrare paradossale, in questo momento sui mercati c’è troppo petrolio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Contro la riapertura era partita una raccolta firme che ha sfiorato le 30mila adesioni. Ma non è bastata. Due ristoranti dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, i titolari del Constellation, adesso ripartono. Si tratta del Senso, a Crans-Montana, e de Le Vieux-Chalet x.com