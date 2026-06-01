Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo, spingendo l’Unione Europea a riconsiderare le sanzioni in vigore. Nel frattempo, ci sono stati nuovi attacchi con droni ucraini contro raffinerie russe. Un rappresentante ha dichiarato che l’UE deve intervenire per correggere le misure attuali, mentre le azioni militari continuano a coinvolgere entrambe le parti. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con tensioni che aumentano nel settore energetico e nel conflitto in corso.

Il price cap, aggiornato ogni 6 mesi da Bruxelles, è stabilito nel 15% in meno del prezzo di mercato del greggio russo degli Urali. Nei fatti l’Ue vieta alle aziende europee di fornire servizi di assicurazioni e trasporti per il petrolio russo venduto sopra il «tetto». Oggi la soglia è di 44,10 dollari al barile, ma in luglio dovrebbe essere rivista e potrebbe toccare 65 dollari. Congelare il cap significa che anche nel prossimo semestre l’Ue seguiterà ad accettare un prezzo massimo del greggio russo di 44,10 dollari al barile, sottraendo al Cremlino la cresta dovuta all’aumento dei prezzi. La misura verrebbe abbinata ad altre nel 21°... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il prezzo del petrolio sale troppo, l’Ue deve correggere le sue sanzioni

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Estratto: il prezzo del petrolio può scendere

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