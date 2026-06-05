S onia Bruganelli, dopo due mesi trascorsi in ospedale accanto alla figlia Silvia Bonolis, ha deciso di rivolgere ai suoi follower un appello: «Donate gli organi». La richiesta è arrivata attraverso una serie di storie Instagram pubblicate dopo il ritorno a casa della figlia sua e di Paolo Bonolis, ricoverata nelle scorse settimane per un importante intervento chirurgico. Nel video condiviso sui social, l’imprenditrice ha innanzitutto ringraziato quanti le sono stati vicini durante il lungo periodo trascorso in ospedale, per poi soffermarsi su una realtà che ha conosciuto da vicino durante la permanenza in reparto: quella dei bambini in attesa di un trapianto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'imprenditrice: «È l'unica cosa che può dare un senso a una morte che un senso non ce l'ha»

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Argomenti più discussi: Sonia Bruganelli e la figlia Silvia Bonolis operata, l'appello: Donare gli organi è un atto di civiltà e rispetto per la vita; Imprenditrice indagata per truffa a Sora, così ha ottenuto fondi pubblici senza requisiti; Non voglio articoli mendaci. Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo i due mesi in ospedale con la figlia Silvia, poi fa un appello; La signora Mai Kieu Lien è stata insignita del riconoscimento di una delle 100 donne più potenti dell'Asia nel 2025.

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