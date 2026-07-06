In Brasile, le nazionali sono state eliminate dopo la sconfitta contro la Francia, segnando il peggior risultato dal 1990. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0. La squadra brasiliana ha subito tre gol nel secondo tempo, senza riuscire a reagire. L’allenatore è stato criticato per le scelte tattiche e per la gestione della squadra durante il torneo. La Coppa del Mondo 2023 termina con il Brasile fuori già ai quarti di finale.

L'immagine di Marcos Cafù che solleva la coppa del mondo sotto il cielo di Yokohama dopo essersi arrampicato sul tavolino dov'era stato posizionato il trofeo rischia di restare scolpita ancora a lungo nella memoria dei tifosi brasiliani, orfani ormai da 24 anni di un titolo che per ben cinque volte ha fatto esultare il Paese sudamericano, attraverso epoche diverse. Dalla lunga epopea del grande Brasile di Pelè, al trionfo di Usa '94 a danno dell'Italia in finale, fino al successo, proprio, nei Mondiali di Giappone e Corea del 2002. Da quasi 30 anni i Pentacampeon sembrano non riuscire più a migliorare il proprio record, complice un vistoso... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - In Brasile scatta il tiro ad Ancelotti: peggior mondiale dai tempi di Italia '90

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Weverton sviene dopo la chiamata di Ancelotti per i Mondiali 2026 tra i convocati del Brasile

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