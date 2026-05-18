brasile ancelotti convoca neymar per il mondiale

Nel Brasile, si è verificato un evento inatteso che ha suscitato molte discussioni. L’allenatore della nazionale ha deciso di includere nel gruppo il giocatore, nonostante le voci che indicavano una possibile esclusione. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una sorpresa rispetto alle aspettative iniziali. La scelta di portare il calciatore al torneo statunitense ha attirato l’attenzione di media e tifosi, che ora attendono di vedere come si svilupperanno le partite in questa fase della competizione.

Clamoroso a Rio de Janeiro. Carlo Ancelotti, contrariamente a ogni previsione, ha convocato Neymar per il Mondiale negli Stati Uniti. Il ct del Brasile ha stilato la lista dei 26 convocati e a sorpresa ha convocato il calciatore più discusso e anche più amato. Ci sono anche Danilo, Bremer, Alex Sandro, Wesley. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Alisson, Ederson, Weverton Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Lucas Paqueta, Fabinho Attaccanti: Vinicius, Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Il Brasile non vince il Mondiale dal 2002, c’erano Ronaldo, Ronaldhinho, Rivaldo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Carlo Ancelotti le da vida a Neymar rumbo al Mundial 2026 | Telemundo Deportes

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