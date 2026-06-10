Una gara cinofila autorizzata si è svolta all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, suscitando critiche sulla gestione dell’ente che ha concesso l’evento. La polemica si concentra sulla compatibilità delle attività sportive con la tutela dell’area protetta, con alcuni che accusano la decisione di tradire la missione di conservazione del parco. La vicenda riapre il dibattito sul ruolo delle aree protette in Campania e sui limiti delle autorizzazioni per attività sportive e ricreative.

Tempo di lettura: 2 minuti Una gara cinofila autorizzata all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini scatena un duro attacco alla gestione dell’ente e riapre il dibattito sul ruolo delle aree protette in Campania. Al centro delle contestazioni c’è il via libera concesso dal presidente del Parco, Francesco D’Angola, per una manifestazione in programma il 12 e 13 giugno, una decisione che viene definita dagli ambientalisti come l’ennesimo segnale di uno snaturamento della funzione originaria dell’area protetta. Le critiche sono particolarmente severe perché i Monti Picentini rappresentano uno dei patrimoni naturalistici più importanti del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Monti Picentini, gara cinofila nel Parco protetto. Esplode la polemica: “Così si tradisce la missione del parco”

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