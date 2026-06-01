La Sagra del Leone spalanca le porte alla sua edizione numero 27 | serate a tema stoccafisso crescia e polenta
La Sagra del Leone si apre con la sua 27ª edizione a Campocavallo di Osimo. Per tre giorni, durante il fine settimana, si svolgono serate dedicate a piatti di stoccafisso, crescia e polenta. L’evento prevede anche musica, giochi popolari e attività per bambini, offrendo un programma ricco di intrattenimento e degustazioni. La manifestazione si svolge all’aperto, con stand gastronomici e spazi dedicati alle famiglie.
OSIMO – Tutto pronto per l’edizione numero 27 della Sagra del Leone, a Campocavallo di Osimo. Una ‘tre giorni’ in programma nel week-end con un ‘cartellone’ che contempla enogastronomia, musica, giochi popolari e divertimento per bambini.“Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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