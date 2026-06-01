La Sagra del Leone spalanca le porte alla sua edizione numero 27 | serate a tema stoccafisso crescia e polenta

Da anconatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Sagra del Leone si apre con la sua 27ª edizione a Campocavallo di Osimo. Per tre giorni, durante il fine settimana, si svolgono serate dedicate a piatti di stoccafisso, crescia e polenta. L’evento prevede anche musica, giochi popolari e attività per bambini, offrendo un programma ricco di intrattenimento e degustazioni. La manifestazione si svolge all’aperto, con stand gastronomici e spazi dedicati alle famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

OSIMO – Tutto pronto per l’edizione numero 27 della Sagra del Leone, a Campocavallo di Osimo. Una ‘tre giorni’ in programma nel week-end con un ‘cartellone’ che contempla enogastronomia, musica, giochi popolari e divertimento per bambini.“Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Fai spalanca le porte del palazzo vescovileNel fine settimana del 21 e 22 aprile, il Fai apre le porte del palazzo vescovile situato in via Montevecchio, consentendo al pubblico di visitare...

Decreto primo maggio, M5s: “Spalanca le porte ai contratti pirata legittimando lo sfruttamento del lavoro”Le opposizioni criticano il nuovo decreto varato dal governo nel giorno del Primo maggio, sostenendo che favorisca i contratti pirata e possa...

Temi più discussi: Osimo, al vie la sagre: si comincia da quella del Leone a Campocavallo; Festa della Repubblica 2 giugno 2026; FESTA DEL SOCCORSO 2027, PAPA LEONE A SAN SEVERO?; Il Papa: il male della guerra è vinto non da una superpotenza ma dall'amore.

Sagre: gli eventi più buoni per il long weekend del 2 giugnoCon le sagre gastronomiche, tanti appuntamenti per un bel ponte di inizio estate all’insegna del gusto e del divertimento. tgcom24.mediaset.it

Osimo, al vie la sagre: si comincia da quella del Leone a CampocavalloA Osimo è pronto a partire il tanto atteso calendario delle sagre che vanta un numero da record a ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web